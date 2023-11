Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- La polizia turca in assetto anti-sommossa è intervenuta con gas lacrimogeni e idranti per disperdere un gruppo di dimostranti che voleva raggiungere la base aerea Usa di Incirlik, che può ospitare fino a 100 testate nucleari, per protestare contro gli Stati Uniti e Israele (Res)