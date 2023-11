Maltempo: mareggiata su lungomare Latina, sindaco "danni ma nessun ferito" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A nome dell'amministrazione comunale – dichiara il sindaco Celentano – esprimo solidarietà agli operatori balneari per gli ingenti danni subiti a causa del maltempo che si è abbattuto sul lato A del lungomare di Latina. Diverse strutture sono risultate completamente danneggiate e, solo grazie al prezioso lavoro delle forze dell'ordine e dei volontari della Protezione civile, nessuno è rimasto ferito. È al vaglio dell'amministrazione comunale la possibilità di stanziare somme urgenti per la messa in sicurezza del territorio e di avanzare la richiesta per lo stato di calamità naturale", conclude il sindaco. (segue) (Rer)