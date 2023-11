Milano: dal 9 novembre la tre giorni dell’affido per far conoscere il servizio comunale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 9 all'11 novembre il Comune di Milano organizza una tre giorni dedicata al tema dell'affido familiare, il servizio messo a disposizione dall'Amministrazione per far sì che i minori che provengono da famiglie in difficoltà possano avere il supporto che serve loro per crescere serenamente. Il programma prevede eventi di confronto con esperti della materia e i responsabili del servizio comunale, ma anche incontri di presentazione aperti ai cittadini e alle cittadine che sono interessati a iniziare questo percorso. Si inizia alle ore 9 di giovedì 9 novembre con un convegno dedicato agli operatori del settore che si terrà al Museo civico di storia naturale in corso Venezia 55 alla presenza dell'assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé. Parteciperanno, inoltre, la direttrice dell'Area Territorialità dell'Assessorato al Welfare e Salute del Comune Cristiana Benetti, la responsabile del servizio di affido Silvia Zandrini, il docente di pedagogia presso l'Università degli Studi di Bergamo Ivo Lizzola, lo psicoterapeuta Marco Chistolini. Ci sarà poi un confronto a più voci sull'impegno quotidiano per sostenere i percorsi di affido con il racconto di alcune esperienze dai territori e, infine, le testimonianze dei ragazzi e delle ragazze. (segue) (Com)