Milano: dal 9 novembre la tre giorni dell’affido per far conoscere il servizio comunale (2)

- Venerdì 10 novembre, alle 17:30, presso l'hub di Comunità Nuova in via Mengoni 3, ci sarà "l'aperitivo dell'affido", un incontro per tutti i cittadini interessati che potranno confrontarsi con gli operatori del Coordinamento affidi per avere informazioni sul percorso. Sabato 11 novembre la tre giorni si concluderà con due eventi: alle 10, nella sala consiliare di Palazzo Marino, l'assessore Bertolé consegnerà degli attestati di ringraziamento ai cittadini e alle cittadine che hanno scelto di fare questa esperienza, mentre alle 14.30, presso la sede del coordinamento affidi in viale Sturzo 49, ci sarà una "merenda affidataria" per un confronto di esperienze tra le famiglie affidatarie e chiunque sia interessato a intraprendere il percorso di affido. (segue) (Com)