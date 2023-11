Milano: dal 9 novembre la tre giorni dell’affido per far conoscere il servizio comunale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando una famiglia attraversa una situazione di difficoltà e non è in grado di occuparsi dell'educazione e delle necessità materiali e affettive dei propri figli, l'affido ha lo scopo di tutelare i bambini e le bambine e il loro diritto a mantenere i legami con il loro nucleo d'origine, offrendo loro, nel contempo, un contesto che li supporti nella crescita. Possono diventare "affidatarie" persone singole o coppie, sposate o conviventi, senza vincoli di età che concludano con successo un percorso di informazione e approfondimento. Per ogni progetto di affido familiare i Servizi Sociali Professionali Territoriali sottoscrivono, con le famiglie affidataria e naturale, un Patto di affido all'interno del quale viene declinato il progetto di intervento. Nel corso dell'affido, la famiglia o persona affidataria ha costanti rapporti con il servizio sociale e il Coordinamento Affidi che, in caso di necessità, può attivare un supporto educativo e pedagogico. L'Amministrazione avvia inoltre l'erogazione di una somma di denaro mensile per contribuire alle spese di mantenimento del minore e attiva la copertura assicurativa per eventuali infortuni o danni. (segue) (Com)