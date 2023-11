Milano: dal 9 novembre la tre giorni dell’affido per far conoscere il servizio comunale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'affido familiare – dichiara l'assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé - è un servizio messo a disposizione dal Comune di Milano per far sì che i minori che provengono da famiglie in difficoltà possano avere il supporto che serve loro per crescere serenamente. Accogliere un bambino vuol dire aprirsi all'incontro con fiducia e flessibilità, accompagnarlo per il tempo che serve, fargli spazio nella propria vita e nella propria casa, provare a sostenerlo nel suo percorso, sempre rispettando le sue origini e sostenendolo, quando è possibile, nel ritorno alla sua famiglia d'origine. Ci teniamo a ringraziare tutte le persone che si sono proposte per questa esperienza straordinaria e a rassicurare chi sta pensando di intraprendere questo percorso sul fatto che non si è mai soli in questo viaggio: si può contare sull'aiuto costante dei professionisti esperti del Comune e sulle tante altre famiglie che hanno compiuto la stessa scelta". (segue) (Com)