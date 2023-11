Milano: dal 9 novembre la tre giorni dell’affido per far conoscere il servizio comunale (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge prevede che la durata dell'affido familiare sia di massimo due anni, rinnovabili se ciò risulta rispondente ai bisogni di crescita dei minori e, comunque, sempre in seguito a una decisione dell'autorità giudiziaria. Nel primo semestre del 2023 sono stati attivati 40 nuovi affidi che si aggiungono ai 237 in prosecuzione dal 2022. In totale, i percorsi attivi nei primi sei mesi del 2023 sono stati 304. I minori in affido appartengono a diverse fasce di età e, anche se generalmente il percorso inizia prima dei dieci anni, vi sono molti preadolescenti che hanno bisogno di questo tipo di accoglienza. Il servizio e le iniziative della tre giorni sono gestiti dal Comune di Milano, in collaborazione con quattro enti del Terzo settore vincitori di un bando pubblico: le cooperative sociali Il Melograno ed Equa, la onlus Caf e l'associazione Comunità Nuova. (Com)