Bulgaria: premier Denkov domani in visita in Israele, previsto incontro con Netanyahu

- Il primo ministro bulgaro Nikolai Denkov si recherà in visita in Israele il 6 novembre. Durante la sua visita nello Stato d'Israele, Denkov – che sarà accompagnato dalla vicepremier ministra degli Esteri Maria Gabriel – avrà un colloquio con l'omologo israeliano Benjamin Netanyahu. Parlando oggi alla vigilia del viaggio, Denkov ha affermato che occorre ridurre il pericolo di attacchi terroristici da parte di Hamas e che bisogna al contempo evitare una crisi umanitaria. “La tensione è molto alta lì. Tutti capiscono che se il conflitto si intensificasse, potrebbe avere enormi conseguenze in tutto il mondo. Ecco perché è molto importante trovare il giusto equilibrio: liberare gli ostaggi, ridurre il pericolo di attacchi terroristici da parte di Hamas, perché si vede che non hanno inibizioni, e, d’altro canto, non provocare una crisi umanitaria. Il punto di vista della parte israeliana dovrebbe essere ascoltato e, dall’altra parte, dovrebbe esserci sostegno umanitario”, ha affermato il premier. (Seb)