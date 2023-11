© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Squadre di Vigili del fuoco in ricognizione a Quarrata lungo il corso del fosso Barberoni per verificare lo stato degli argini. Continua l'attività di assistenza alla popolazione e ricerca dispersi". E' quanto si legge sul profilo X (ex Twitter) dei Vigili del fuoco, in merito al maltempo in Toscana. (Rin)