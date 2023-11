Maltempo: Renzi, firmerò interrogazione su Juventus-Fiorentina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa mattina ho proposto di rinviare Fiorentina-Juventus per concentrare gli sforzi sull’alluvione e sui territori ancora in difficoltà. Alla mia richiesta si sono associati esponenti di tutti i partiti. I ministri Piantedosi e Abodi mi hanno, però, scritto che non intendono bloccare la partita perché la Lega calcio non vuole. Io sono senza parole perché giocare oggi questa partita significa inviare centinaia di persone tra Forze dell’ordine, Vigili del fuoco, mondo del volontariato al Campo di Marte". Lo scrive su X (ex Twitter) il leader di Italia viva, Matteo Renzi, che aggiunge: "Penso che questa scelta sia uno sfregio che la nostra terra non meritava. Prendo atto che chi decide è talmente subalterno al mondo del calcio da accettare anche le decisioni più disumane e inopportune. Sono fiero dei tifosi fiorentini e juventini che hanno dato una lezione di civiltà a delle istituzioni che mai come oggi sembrano lontane dalla realtà. Non so chi vincerà stasera, so che ha perso la politica. E in Parlamento firmerò domani una interrogazione sulla vicenda". (Rin)