Europee: Bonelli (Avs), un'Alleanza per il clima e per la pace, per contrastare negazionisti climatici e terrorismo

- Abbiamo bisogno di un'Alleanza per il clima e per la pace perché di fronte alla crisi climatica, che provoca danni e vittime, dobbiamo indicare soluzione e dare una risposta ai negazionisti. Così il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Angelo Bonelli, parlando con i cronisti a margine dell'evento di Avs in corso a Roma. "Al cospetto della guerra e del terrorismo dobbiamo costruire prospettive di pace", ha aggiunto.(Com)