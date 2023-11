© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio il presidente Eugenio Giani per aver chiesto insieme a noi il rinvio della partita Fiorentina-Juventus. Le Forze dell’ordine e i volontari servono a Campi Bisenzio e Quarrata, non allo stadio. Chi pensa che il calcio sia solo business riscopra un minimo di umanità, per decenza". Lo scrive su X (ex Twitter), in merito al maltempo in Toscana, il leader di Italia viva, Matteo Renzi. (Rin)