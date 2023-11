Riforme: Bonelli (Avs), Meloni vuole diventare "imperatrice"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La proposta di riforma costituzionale della premier Meloni è una svolta autoritaria. Giorgia Meloni vuole diventare 'imperatrice' e lo fa delegittimando il presidente della Repubblica, che ha svolto una funzione importante in questi anni di tenuta delle istituzioni. Di fronte a questa preoccupante deriva, promuoveremo la costruzione di comitati in difesa della Costituzione e del presidente della Repubblica in tutta Italia, al fine di difendere i valori fondamentali della democrazia e della giustizia sociale". Lo ha detto il co-portavoce di Europa verde e deputato di Alleanza verdi e sinistra, Angelo Bonelli, parlando con i cronisti a margine dell'evento di Avs, in corso a Roma.(Rin)