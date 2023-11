Russia: Cremlino, Usa non possono sostenere l'Ucraina all'infinito, "cresce la stanchezza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti non possono fornire sostegno all'infinito all'Ucraina e anche in Europa sta crescendo la stanchezza per la situazione al fronte. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, in un'intervista al canale "Rossija-1". "Sia in America che in Europa cresce la stanchezza nei confronti della questione ucraina", ma anche "del regime di Kiev e del peso che hanno posto sulle loro spalle", ha detto Peskov, secondo cui il problema deriva dalla “alimentazione finanziaria del regime ucraino" e dalla fornitura di armi e munizioni”. "Anche nazioni così potenti dal punto di vista economico come gli Stati Uniti non possono farlo a tempo indeterminato", e hanno già "molti problemi per conto loro". "Tutto questo ad un certo punto si trasforma in un peso inutile che non sono più in grado di sopportare", ha spiegato Peskov. (Rum)