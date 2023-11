Liguria: Pastorino (Pd), occorrono risorse immediate per proteggere il litorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le ultime mareggiate e i danni lungo le coste impongono una riflessione immediata sulle risorse necessarie, nel più breve tempo possibile, per proteggere il litorale". Lo afferma il deputato del Partito democratico e sindaco di Bogliasco (Genova), Luca Pastorino. "Occorre un sistema Paese che oltre a occuparsi del rischio su terra si occupi anche della protezione delle coste visto il costante aumento delle frequenza dei fenomeni che stanno flagellando la Liguria e non solo, anche per esempio utilizzando i proventi dei canoni demaniali marittimi che sono aumentati negli ultimi anni - continua il parlamentare -. Anche questa mattina ho fatto visita a due associazioni sportive nel levante genovese a cui il canone è aumentato a dismisura e ha subito danni enormi per questa mareggiata. Bisogna prendere coscienza che la protezione dell'abitato è un tema di protezione civile nazionale che ha bisogno di programmazione oltre che delle giuste risorse". (Rin)