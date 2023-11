© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società austriaca OMV riprenderà le trivellazioni esplorative in Libia il prossimo mese di febbraio . Lo ha annunciato la National Oil Corporation (Noc) in un comunicato diffuso dopo un "incontro tecnico" tra i rappresentanti della Omv e il dipartimento di esplorazione della Noc per rivedere "i programmi di lavoro da attuare nel 2024".(Res)