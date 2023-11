Quirinale: Mattarella in Corea del Sud e Uzbekistan per rafforzare cooperazione strategica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’appuntamento più importante della giornata sarà tuttavia l’incontro con il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol, seguito dai colloqui allargati alle delegazioni ufficiali. Le discussioni verteranno sul rafforzamento della cooperazione nel campo dell’economia, dell’aerospazio, della scienza, della tecnologia e della cultura, e daranno seguito ai negoziati avviati da Roma e Seul per la stipula di protocolli d’intesa su commercio e semiconduttori. Non mancheranno inoltre discussioni sui dossier più scottanti nel panorama internazionale, tra cui il conflitto israelo-palestinese, la crescente assertività della Cina nel Mar Cinese Meridionale e la guerra in Ucraina, i cui sviluppi verranno affrontati diffusamente anche in Uzbekistan. Assente dall’agenda ufficiale dei colloqui qualsiasi riferimento ad Expo 2030, cui Roma è candidata assieme alla città sudcoreana di Busan e alla capitale dell’Arabia Saudita, Riad. (segue) (Rin)