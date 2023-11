Quirinale: Mattarella in Corea del Sud e Uzbekistan per rafforzare cooperazione strategica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre ad essere un partner importante nei settori di tecnologia e commercio (quarta economia in Asia con importanti colossi del digitale come Samsung), la Corea del Sud è di grande rilevanza strategica per l’Italia nell’attuale configurazione dei rapporti internazionali. Dal primo gennaio 2024, Seul siederà infatti nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come membro non permanente, avviandosi a diventare un interlocutore privilegiato su tutti i dossier che riguardano l’Onu, dal conflitto tra Israele e il gruppo islamista palestinese Hamas all’offensiva russa in Ucraina. La missione quirinalizia è un importante successo per il governo sudcoreano in vista del vertice del G7 che l’Italia ospiterà in Puglia il prossimo anno, e a cui Seul punta a partecipare come Paese ospite. La missione del presidente della Repubblica si concluderà il 9 novembre con una tappa a Daegu, dove la delegazione italiana omaggerà la cultura nazionale visitando il tempio buddista di Heinsa, patrimonio Unesco dal 1995. (segue) (Rin)