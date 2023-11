Quirinale: Mattarella in Corea del Sud e Uzbekistan per rafforzare cooperazione strategica (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella stessa giornata, il presidente partirà alla volta dell’Uzbekistan, diventando il primo inquilino del Colle a recarsi nel Paese dal 1997, anno della visita di Oscar Luigi Scalfaro. La visita di Mattarella è fortemente voluta dal governo uzbeko, che sta progressivamente consolidando le relazioni con Roma nell’ambito dell’accordo di partenariato strategico sottoscritto lo scorso giugno e del meccanismo di consultazione tra l’Italia e i cinque Paesi dell’Asia centrale (Kazakhstan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan). La cooperazione con Tashkent è di particolare rilevanza per l’Italia soprattutto in virtù della posizione strategica del Paese, situato in una storica regione di comunicazione tra Europa ed Estremo Oriente, oltre che tra grandi potenze regionali quali Russia e Cina. È proprio in tale quadro che Roma potrebbe offrire un potenziale contributo, assistendo l’Uzbekistan nel mantenimento della sua autonomia e nel rafforzamento dei rapporti con l’Occidente. (segue) (Rin)