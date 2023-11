Quirinale: Mattarella in Corea del Sud e Uzbekistan per rafforzare cooperazione strategica (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia e Uzbekistan sono inoltre coinvolti in una serie di negoziati incentrati sulla protezione degli investimenti e sulla cooperazione scientifica e culturale, i cui progressi saranno valutati da Mattarella durante l’incontro con l’omologo uzbeko, Shavkat Mirziyoyev, previsto il 10 novembre a Tashkent. Nella stessa giornata il presidente ha in programma una tappa alla sede locale del Politecnico di Torino, che permetterà di fare il punto sugli scambi in ambito universitario e valutare nuove potenziali aree di sviluppo e cooperazione in campo economico e tecnologico. La visita si concluderà l’11 novembre a Samarcanda, città che il governo uzbeko punta a rendere un importante polo politico-culturale e dove l’Italia è presente con una missione archeologica. (Rin)