Legge Bilancio: Ambrogio (Fd'I), su donne da Schlein mistificazioni

- "Le affermazioni della segretaria del Pd, secondo cui 'la manovra di Giorgia Meloni tradisce le donne', sono piuttosto singolari, sembra quasi che Elly Schlein non abbia letto la manovra". Lo afferma Paola Ambrogio, senatore di Fratelli d'Italia e membro della quinta commissione Bilancio a palazzo Madama. "Per citare solo alcune misure - continua la parlamentare - voglio ricordare il nuovo meccanismo di decontribuzione per le lavoratrici, prevedendo che la quota dello sgravio sia pari all'intera quota dei contributi a carico delle lavoratrici stesse, per un anno se hanno due figli fino all'età di 10 anni del più piccolo e permanente per quelle che hanno tre figli fino ai 18 anni del più piccolo, oppure gli incentivi per le assunzioni di donne disoccupate, l'incremento del bonus asili nido e, ancora, il taglio del cuneo contributivo e della nuova aliquota Irpef, avrà l'effetto di rafforzare le buste paga, anche delle donne lavoratrici dipendenti fino a quasi 1300 euro annui. Insomma - conclude Ambrogio - da Elly Schlein ed il Pd, nessuna lezione su una manovra seria, credibile e sicuramente molto più concreta di tante politiche della sinistra nel valorizzare le donne. Forse è proprio questa la ragione del nervosismo dell'opposizione: una donna seria e forte ha scritto una legge di Bilancio seria e forte".(Rin)