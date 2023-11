Grecia: Mitsotakis, governo è irremovibile in lotta a evasione fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Grecia è irremovibile nella lotta all’evasione fiscale. Lo ha affermato il primo ministro ellenico Kyriakos Mitsotakis, spiegando che “il denaro derivante dall’evasione fiscale tornerà alla società per un sistema sanitario migliore, maggiori finanziamenti per l’istruzione, una sicurezza e una difesa pubblica più efficaci e un maggiore sostegno alle nuove famiglie”. Il capo del governo ha inoltre presentato il recente rapporto dell’Autorità statistica indipendente (Elstat), secondo il quale la disoccupazione è scesa al 10 per cento nel settembre 2023. “La Grecia diventa gradualmente un Paese più giusto con meno disuguaglianze”, ha aggiunto. (Gra)