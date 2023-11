Maltempo: tromba d'aria a Fregene, onde oltre 3 metri, alberi caduti su auto in sosta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una violenta tromba d'aria si è abbattuta a Fregene, frazione di Fiumicino, sul litorale romano, causando la caduta di 4 grossi alberi sulle auto in sosta in via Castellamare. Il tratto di strada è stato interrotto per consentire le operazioni di rimozione. Nella zona, inoltre, sono crollati altri pini secolari: uno, in particolare, all'interno del giardino di una casa, causando diversi danni a recinzioni e siepi. Altri danni si sono registrati a negozi e abitazioni private. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Fregene, oltre i Vigili del fuoco e la Protezione civile che stanno mettendo in sicurezza le alberature e le strutture. Da giorni ormai, il maltempo non da' tregua al litorale romano: da Ostia a Fregene, onde alte oltre tre metri stanno mettendo a dura prova gli stabilimenti balneari della costa. La violenta mareggiata è causata dalle forti raffiche di vento, con punte oltre i 40 nodi. (segue) (Rer)