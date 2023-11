Maltempo: tromba d'aria a Fregene, onde oltre 3 metri, alberi caduti su auto in sosta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il centro di protezione civile a Fiumicino è stato allertato per tutta la notte. Secondo le previsioni metereologiche, per le prossime ore si prevede un miglioramento. Intanto, il sindaco di Fiumicino Mario Baccini ha disposto la chiusura di parchi e cimiteri fino alla cessata emergenza a causa del maltempo. "Inoltre proprio per tutelare i cittadini a causa dei danni del maltempo è stata disposta la temporanea chiusura di via Castellammare da via Bagnoli a via Giulianova, gli operatori stanno già provvedendo al ripristino della viabilità", scrive su Facebook il primo cittadino. (Rer)