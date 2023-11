Pd: Boldrini, a Roma l'11 novembre per sanità pubblica, salario minimo e pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'11 novembre "ci ritroveremo a piazza del Popolo, a Roma, alle ore 14. E lo faremo per lanciare al governo dei messaggi molto chiari. Il primo è che bisogna investire di più sulla sanità pubblica, perché la salute è un diritto di tutte e tutti. Poi vogliamo dire che il salario minimo non è più rimandabile: almeno tre milioni e mezzo di lavoratrici e lavoratori guadagnano meno di nove euro lordi l'ora e bisogna combattere il lavoro povero. L'altro tema importante è la transizione ecologica che va fatta ora: neanche questo si può più rinviare, come dimostrano anche le drammatiche cronache di questi giorni. E infine, ma non per importanza, bisogna mettere al centro del dibattito la pace. Stiamo normalizzando la guerra e l'uso delle armi e questo ci sta portando verso un orizzonte pericolosissimo. Bisogna invece compiere ogni sforzo per far vincere la pace. Per tutte queste ragioni, è importante ritrovarsi l'11 novembre, alle 14, a piazza del Popolo con il Pd e tutte le persone che credono in un futuro più giusto". Lo dichiara Laura Boldrini, deputata del Partito democratico e presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo. (Rin)