Europee: Grandi (EV) a iniziativa AVS, Lavorare insieme per città resilienti e sostenibili

- La città di Milano “ha sperimentato la furia del cambiamento climatico: siccità mortali per migliaia di alberi e tempeste paragonabili a uragani che hanno devastato il nostro verde in pochi minuti”. Lo ha detto Elena Grandi, Assessora all'Ambiente del Comune di Milano, nel corso dell'iniziativa "Un clima migliore in Europa" organizzata da Alleanza Verdi e Sinistra in vista delle prossime elezioni europee ricordando che “abbiamo affrontato alluvioni che hanno messo in ginocchio interi quartieri. Questi eventi estremi sono campanelli d'allarme che non possiamo più ignorare”. “È inammissibile - ha proseguito- che ci siano ancora figure istituzionali, come la Presidente dell'Arpa Lombardia, che negano la responsabilità umana nei cambiamenti climatici. Di fronte a queste sfide, la nostra città si è mossa con progetti di rigenerazione urbana e sostenibilità. Ora, più che mai, dobbiamo far sentire la nostra voce e lavorare insieme per influenzare le politiche ambientali europee. Le elezioni europee sono un'opportunità decisiva per promuovere un'azione climatica efficace e trasformare le nostre città in modelli di resilienza e sostenibilità".(Com)