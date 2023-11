Malta: premier Abela, nel 2024 governo spenderà un milione di euro al giorno per sussidi energetici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2024, il governo di Malta spenderà un milione di euro al giorno in sussidi energetici per mantenere stabili i prezzi. Lo ha affermato il primo ministro Robert Abela, nel corso di un'intervista radiofonica, ripresa dai media locali. "Senza i sussidi, ogni famiglia maltese sarebbe costretta a pagare tremila euro in più in bollette per acqua ed elettricità, più di 8 euro per ogni giorno dell'anno", ha detto Abela. Il premier ha poi evidenziato come il Partito nazionalista abbia provocato danni economici al Paese e che questo ha portato a un aumento della disoccupazione e del costo della vita. (Res)