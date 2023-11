Prato: Mazzetti (FI), bene arrivo militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene l'arrivo dei militari nel territorio di Prato, devastato dall'alluvione: le competenze, i mezzi, la tenacia e l'esperienza del nostro Esercito saranno determinanti per agevolare il ripristino delle strade senza dimenticare l'aiuto alla popolazione, soprattutto nelle zone più marginali e già di per sé isolate. Sono un aiuto concreto oltre che un segnale di vicinanza da parte dello Stato. Continuiamo così: impegno di tutti per la ricostruzione". Lo afferma, in una nota, Erica Mazzetti, parlamentare di Forza Italia. (Com)