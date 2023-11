Maltempo: Berruto (Pd), Lega calcio rinvii Fiorentina-Juve

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono sgomento di fronte alla decisione di far disputare Fiorentina-Juventus nonostante i morti e il disastro lì, proprio intorno a quello stadio. Se la Lega calcio non interverrà per rinviare la gara, da qui a stasera, celebrerà per l’ennesima volta la distanza abissale fra sé e la realtà. Una distanza diventata vergognosamente insopportabile e che non è più capace di fermarsi di fronte a niente. Tutta la mia solidarietà ai tifosi della curva Fiesole che, loro sì, sono stati capaci di prendere una decisione rapidamente, senza se e senza ma”. Lo dichiara Mauro Berruto, deputato e responsabile Sport del Partito democratico. (Rin)