Maltempo: squadra Protezione civile Calabria arrivata in Toscana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da vent’anni Nova svolge, con grande professionalità, un prezioso lavoro, dando un contributo importante al sistema dell’informazione del Paese" Roberto Occhiuto

Presidente del Gruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati

23 luglio 2021

- Una squadra della Protezione civile della regione Calabria - guidata dal direttore generale del dipartimento, Domenico Costarella - è partita nella serata di ieri da Catanzaro ed ha raggiunto questa mattina la Toscana, colpita nei giorni scorsi da un’ondata eccezionale di maltempo che ha causato allagamenti, distruzione e purtroppo anche diverse vittime. E' quanto si legge in una nota. La regione Calabria, attraverso il presidente Roberto Occhiuto, nell’esprimere sincera e immediata vicinanza alle popolazioni coinvolte e al governatore Eugenio Giani, aveva subito messo a disposizione propri uomini e attrezzature per dare massimo supporto in un momento così difficile per la comunità toscana. Nelle scorse ore - continua la nota - il dipartimento nazionale di Protezione Civile ha organizzato i soccorsi e gli interventi necessari, accogliendo la disponibilità della regione Calabria. La squadra regionale partita nella serata di ieri è composta da 24 unità di personale di Protezione civile - 21 volontari e tre funzionari - e ha portato in Toscana cinque moduli Tsk, specifici macchinari indispensabili per ripulire le strade dal fango dopo alluvioni di questo tipo. A supportare il contingente calabrese anche un furgone che verrà utilizzato come sala operativa mobile e un pick-up per gli spostamenti in loco. “Siamo arrivati in Toscana alle prime ore dell’alba e ci siamo subito messi a disposizione del dipartimento nazionale di Protezione civile - afferma Costarella -. Ci è stato affidato il comune di Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, una delle zone maggiormente colpite dall’alluvione di due giorni fa. Siamo a completa disposizione dell’amministrazione comunale e in supporto al Centro operativo comunale. In mattinata inizieremo le operazioni di ripulitura delle strade e di supporto nella gestione dell’emergenza. La situazione è difficile e complessa. Siamo qui per dare una mano e per alleviare quanto più possibile le sofferenze e i disagi della popolazione”. (Com)