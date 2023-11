Israele: ex premier britannico Johnson in visita nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex primo ministro britannico Boris Johnson si è recato in visita in Israele, insieme all'ex premier australiano Scott Morrison. Lo riferisce il quotidiano "The Guardian", riprendendo la stampa locale. I due sono arrivati oggi in Israele per esprimere solidarietà al governo di Benjamin Netanyahu nel conflitto con il gruppo militante palestinese Hamas. Johnson e Morrison dovrebbero incontrare in giornata il presidente israeliano Isaac Herzog. (Rel)