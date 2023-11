Medio Oriente: Abbas a Blinken, “no allo sfollamento forzato dei palestinesi da Gaza” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l’agenzia di stampa ufficiale “Wafa” dell’Autorità palestinese, Abbas ha denunciato quello che ha definito il “genocidio” di Israele nella striscia di Gaza nel contesto della guerra contro Hamas. “Non ho parole per descrivere il genocidio e la distruzione subiti dal nostro popolo palestinese a Gaza per mano della macchina da guerra israeliana, senza riguardo per i principi del diritto internazionale”, ha detto Abbas a Blinken. Il leader palestinese ha detto che l’Anp è disposta ad assumersi la “piena responsabilità” di Gaza, controllata dai rivali di Hamas dal colpo di stato del 2007, solo quando ci sarà una “soluzione politica globale” che includa la Cisgiordania, Gerusalemme Est e Gaza. Abbas ha sottolineato che la sicurezza e la pace possono essere raggiunte solo ponendo fine all’occupazione dei territori dello “Stato di Palestina” e riconoscendo Gerusalemme Est come sua capitale. (Res)