Maltempo: Coldiretti, centinaia di aziende agricole toscane allagate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono centinaia le aziende agricole della Toscana che sono state allagate dall'ondata di maltempo con ettari e ettari di terreno e vivai finiti sott'acqua, stalle, fienili e serre scoperchiate, trattori nel fango, alberi da frutto e olivi spezzati ma anche strade e vie poderali inaccessibili. È quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti in Toscana sulla situazione nelle campagne a causa dell'acqua esondata dai corsi d'acqua e dai torrenti che hanno inondato anche magazzini pieni di semi e concimi e cancellato alcune vie di accesso alle aziende agricole. Gli agricoltori sono impegnati nel liberare le strade dai detriti, spalare il fango nelle aziende e salvare il salvabile ma i danni alle strutture – sottolinea la Coldiretti - sono rilevanti come pure le perdite delle scorte di concimi, semi e foraggi mentre preoccupante è la situazione nei terreni sommersi da acqua e fango già seminati a cereali e favino così come nei vivai. In collina si sono verificati smottamenti e frane che – continua la Coldiretti - hanno ridisegnato la morfologia dei terreni ed in altura, dove le precipitazioni sono state più copiose si segnala l'erosione di campi seminati a patate ed erba medica, piante abbattute dal vento. Gli uffici della Coldiretti sono impegnati nel contattare le aziende e nel fornire tutta l'assistenza necessaria. Il consiglio è di documentare con video e foto i danni subiti in vista anche di eventuali risarcimenti, conclude la Coldiretti. (Com)