Medio Oriente: Blinken incontra presidente palestinese Abbas a Ramallah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, sta incontrando il presidente palestinese Mahmoud Abbas a Ramallah, in Cisgiordania. Lo riferisce il quotidiano israeliano “Haaretz”. La visita arriva dopo l'incontro di Blinken ieri ad Amman per discutere della guerra in corso tra Israele e il movimento palestinese Hamas con i ministri degli Esteri di Arabia Saudita, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Giordania e Qatar, alla presenza del segretario del comitato esecutivo dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina. Il segretario di Stato Usa dovrebbe recarsi anche in Turchia per concludere la missione internazionale inaugurata il 2 novembre in Israele e proseguita in Giordania e Cisgiordania. Ad Ankara, si legge in una nota del dipartimento di Stato, Blinken "sottolineerà l'importanza di proteggere la popolazione civile in Israele e nella Striscia di Gaza", e discuterà "dei meccanismi per arginare le violenze, ridurre le tensioni regionali e "creare le condizioni necessarie per una pace durevole e sostenibile in Medio Oriente, che comprenda anche il consolidamento di uno Stato palestinese". In Turchia, il funzionario discuterà inoltre della sicurezza euro-atlantica, sella prosecuzione degli aiuti all'Ucraina e della necessità di mantenere "unità" all'interno della Nato, compresa la ratifica dell'ingresso della Svezia. (Res)