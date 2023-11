Maltempo: Schlein, in Toscana militanti Pd non hanno perso un minuto in chiacchiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono giorni difficili per Prato, per la Toscana. Sono giorni in cui le comunità, i sindaci, la Regione, i volontari sono impegnati giorno e notte a spalare il fango, a mettere in sicurezza le persone. Voglio esprimere a nome di tutta la comunità democratica il più profondo ringraziamento. Migliaia di volontari e tra loro le militanti e i militanti del Pd che non hanno perso un solo minuto in chiacchiere. Siete la faccia bella e coraggiosa dell'Italia. Grazie". Lo afferma su Facebook, in merito all'emergenza maltempo in Toscana, la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein. (Rin)