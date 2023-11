Russia-Usa: Cremlino, rapporti sono "a zero" ma dialogo dovrà essere ripreso in futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni tra Russia e Stati Uniti sono "a livello zero", ma col tempo il dialogo dovrà essere ripreso. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, in un'intervista al canale televisivo "Rossija-1", pubblicata su Telegram. “I rapporti sono a zero o, direi, anche sotto zero. Tuttavia, poiché sia noi che l’America abbiamo una responsabilità speciale per la stabilità globale e strategica, in un modo o nell’altro dovremo riprendere questo dialogo nel tempo”, ha detto Peskov. (Rum)