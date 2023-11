Corea del Nord: anniversario lancio balistico intercontinentale, istituita giornata di festa nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del nord ha indetto per il 18 novembre una giornata di festa nazionale per celebrare l'anniversario del lancio del missile balistico intercontinentale Hwasong-17. Lo riferisce l'agenzia ufficiale "Kcna" celebrando il lancio come l'evento che ha permesso a Pyongyang di "dimostrare al mondo la maestosità di una potenza nucleare di livello mondiale". L'istituzione della "Giornata dell'industria missilistica" segna per le autorità nordcoreane "un momento speciale nel sacro viaggio di sviluppo della difesa nazionale". Il Paese asiatico ha intensificato il numero di test di missili balistici intercontinentali, nonostante il divieto ratificato da diverse sanzioni delle Nazioni Unite. (Res)