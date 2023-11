© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Fratelli d’Italia vuole rimettere al centro della nostra democrazia la sovranità popolare. Devono essere gli italiani a decidere da chi essere governati, non gli intrighi di palazzo. È questo che fa paura alla sinistra”. Così in una nota Marco Silvestroni, senatore di Fratelli d'Italia e segretario dell’ufficio di Presidenza. (Com)