Germania: Amburgo, uomo che ha fatto irruzione su pista aeroporto potrebbe avere armi e esplosivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'uomo che ha fatto irruzione sulla pista dell'aeroporto di Amburgo potrebbe essere in possesso di armi da fuoco militari e di esplosivi. Lo ha reso noto oggi la polizia della città tedesca. "La nostra squadra di negoziatori continua a mantenere i contatti con il sospettato. In questo momento, dobbiamo presumere che sia in possesso di un'arma da fuoco militare e probabilmente di un tipo sconosciuto di ordigno esplosivo. La nostra prima priorità è la protezione del bambino. Basato su informazioni in questo momento, il bambino si sente fisicamente bene", hanno scritto le forze dell'ordine sulla propria pagina social. (Geb)