Centrosinistra: De Cristofaro (Avs), costruire alternativa alle destre, in Europa e in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi inizia il percorso che ci porta alle elezioni europee. Un percorso che prosegue il lavoro dopo il buon risultato delle politiche e le tante liste costruite in questi 12 mesi alle elezioni locali. Lo afferma il capogruppo dell'Alleanza Verdi e Sinistra, Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo misto del Senato, aprendo l'iniziativa "Un clima migliore in Europa. Per l'ambiente, il lavoro, la salute e la pace" in corso a Roma. "Ora è necessario allargare, coinvolgere energie, persone e soggetti nuovi, realtà civiche, e tutti quelli che si riconoscono nella necessità di unire le forze dell' ambientalismo e della sinistra per costruire un programma partecipato a partire dalle grandi questioni del nostro tempo: giustizia sociale e ambientale, la pace. Alleanza Verdi e Sinistra vuole contribuire a costruire un'alternativa alle destre, in Europa e in Italia, dove tra premierato e autonomia differenziata c'è il rischio reale di una torsione antidemocratica", aggiunge.(Com)