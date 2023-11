Campi Flegrei: Caso (M5s), troppo caos, così si genera solo panico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le notizie apparse questa mattina su diverse testate nazionali, in cui si parla di una commissione Grandi rischi divisa sugli scenari della crisi in atto e della presunta volontà del ministro Musumeci di voler accelerare il passaggio in allerta arancione, testimoniano ancora una volta il caos che si sta generando sull''emergenza' Campi Flegrei. Data la delicatezza e la complessità del fenomeno, avevamo chiesto che ci fosse uno scambio costante di informazioni tra le varie istituzioni coinvolte e che si adottasse una comunicazione ponderata ed attenta, ma è evidente che qualcosa non stia funzionando". Lo scrive, in una nota, il deputato del Movimento cinque stelle, Antonio Caso, che continua: "Se da un lato i bollettini dell'Osservatorio vesuviano indicano un rallentamento seppur minimo del fenomeno di sollevamento, dall'altra parte sui giornali si parla di un passaggio quasi imminente in allerta arancione dopo la relazione della commissione Grandi rischi, nonostante le parole piuttosto tranquillizzanti arrivate nei giorni scorsi da parte di alcuni scienziati presenti proprio all'interno della commissione e di alcuni sindaci dell'area flegrea. Appare evidente la totale mancanza di coordinamento tra le istituzioni, che si traduce in una linea comunicativa non univoca con conseguenti disastrose ricadute socio economiche su un territorio di oltre 500 mila abitanti. Martedì, in commissione Ambiente alla Camera - conclude il parlamentare - audiremo sia il ministro Musumeci, sia il presidente della commissione Grandi rischi, Eugenio Coccia, per chiedere di fare subito chiarezza su quanto sta accadendo".(Com)