Roma: blitz antidroga nelle periferie, 11 arresti e centinaia di dosi sequestrate

- Nuovo blitz antidroga nelle periferie di Roma. I Carabinieri del comando provinciale, durante una serie di controlli, hanno arrestato 11 persone, d’intesa con la Procura della Repubblica, e sequestrato centinaia di dosi di sostanze stupefacenti, tra cocaina, crack, marijuana e hashish. In particolare, a Tor bella Monaca, i militari hanno arrestato due persone, un romano di 24 anni e un cittadino della Nigeria di 27. Il primo, il 24enne, già noto per i suoi precedenti, è stato notato dai militari nei pressi della nota piazza di spaccio di via dell’Archeologia, mentre occultava una bustina di cellophane nel corrimano del vano scale di una palazzina popolare. Il giovane è stato bloccato, mentre nel sacchetto sono state rinvenute 21 dosi di cocaina del peso complessivo di 8,5 grammi. (segue) (Rer)