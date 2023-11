Roma: blitz antidroga nelle periferie, 11 arresti e centinaia di dosi sequestrate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giovane straniero, senza fissa dimora, con precedenti e sottoposto all'obbligo della presentazione alla Polizia giudiziaria, è stato invece notato in via di Torrenova mentre vendeva una dose di eroina in cambio di 40 euro ad un italiano di 54 anni, identificato e segnalato quale assuntore. Nel quartiere Quarticciolo, i Carabinieri della stazione di Roma Tor tre Teste hanno arrestato un cittadino egiziano di 22 anni, senza fissa dimora e con precedenti, mentre occultava dello stupefacente in un nascondiglio ricavato nei pressi di un’aiuola. Al termine del controllo i militari hanno recuperato l’involucro al cui interno sono state rinvenute 20 dosi di cocaina del peso complessivo di circa 10 grammi, il tutto sottoposto a sequestro. In via Luigi Gigliotti, nel quartiere di San Basilio, i Carabinieri hanno arrestato un 29enne romeno e un 32enne nigeriano, entrambi senza fissa dimora, disoccupati e con precedenti, sorpresi a cedere una dose di cocaina a due acquirenti che sono stati poi identificati e segnalati al Prefetto quali assuntori. A seguito della perquisizione i due sono stati trovati in possesso rispettivamente di una dose di cocaina e di 50 euro in contanti, ritenuti provento della pregressa attività di spaccio. (segue) (Rer)