Roma: blitz antidroga nelle periferie, 11 arresti e centinaia di dosi sequestrate (3)

- In via Lanciani, nel corso di alcuni controlli alla circolazione stradale, i Carabinieri della stazione Nomentana hanno intimato l’alt ad un’auto che, in un primo momento, ha fatto intendere di volersi fermare ma poi ha accelerato nel tentativo di eludere il controllo. L’auto è stata poi fermata dai militari, dopo un breve inseguimento: due giovani di 20anni, entrambi già noti, sono stati arrestati poiché a seguito della perquisizione personale e veicolare, sono stati trovati in possesso di due dosi di marijuana del peso di circa 11 grammi, 13 dosi di hashish del peso di circa 75 grammi e della somma contante di 700 euro. In piazza dei Vocazionisti, a Fidene, i Carabinieri hanno arrestato un romano di 51 anni, notato mentre vendeva della droga dal finestrino della propria auto ad un soggetto che si è poi dileguato. L’uomo a seguito della perquisizione è stato trovato in possesso di 6 dosi di cocaina del peso di circa 7 grammi e della somma contante di 165 euro, ritenuti provento della pregressa attività di spaccio. (segue) (Rer)