Roma: blitz antidroga nelle periferie, 11 arresti e centinaia di dosi sequestrate (4)

- Nel quartiere di Torpignattara, i Carabinieri hanno arrestato un cittadino straniero di 42 anni, senza fissa dimora, notato aggirarsi nel quartiere con fare sospetto. L’uomo alla vista dei militari è fuggito ma è stato raggiunto dopo pochi metri e trovato in possesso di 3 dosi di eroina e della somma in contanti di quasi 9000 euro, in contanti. I Carabinieri della stazione di Roma Garbatella hanno arrestato un romano di 46 anni, che nel corso di un’attività delegata dall’Autorità giudiziaria presso la propria abitazione, è stato trovato in possesso di una dose di eroina, 3 dosi di hashish e una di marijuana, del peso totale di circa 45 grammi, nonché di un bilancino di precisione e materiale utile per confezionare lo stupefacente. Infine, a Monteverde Nuovo, i Carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma San Pietro hanno arrestato un cittadino straniero di 22 anni che, a seguito della perquisizione domiciliare e personale, è stato trovato in possesso di oltre 600 grammi di hashish, di materiale idoneo a tagliare pesare e confezionare lo stupefacente e della somma contante di 1350 euro. Tutti gli arresti sono stati convalidati. (Rer)