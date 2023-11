Legge Bilancio: Schlein, è capolavoro di iniquità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Giorgia Meloni ha avuto il coraggio di chiamare il suo pasticcio costituzionale 'la madre di tutte le riforme', mentre tradisce per prime le madri e i padri di questo Paese nella legge di Bilancio: aumenta le tasse su pannolini, seggiolini e assorbenti, non investe sugli asili nido, dimentica la scuola, taglia sulla sanità e sulle disabilità, non mette un euro sulle persone non autosufficienti. Così si aggrava il carico di cura sulle famiglie che pesa soprattutto sulle donne, tenendole a freno nel lavoro e nell’impresa". Lo afferma su Facebook, riferendosi anche alla riforma costituzionale del governo sul premierato, la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein. "Una manovra che è un capolavoro di iniquità perché riesce a colpire tutte le generazioni: le più anziane perché fa cassa sulla sanità e sulle pensioni dei dipendenti pubblici e delle donne, le nuove generazioni perché mancano completamente il diritto allo studio, il diritto alla casa, il clima, il trasporto pubblico e il salario minimo- prosegue la leader del Pd -. Insomma, una manovra senza futuro. Con il taglio del cuneo, la riforma fiscale e ora pure gli sgravi per le lavoratrici con figli che durano solo il tempo di scavalcare le europee. E come un fumogeno buttano fuori proprio adesso - che caso! - una riforma costituzionale pasticciata e pericolosa per distogliere l’attenzione da una manovra che sbugiarda la loro propaganda elettorale e non dà risposte al Paese. Non glielo permetteremo, daremo battaglia in Parlamento e fuori - conclude Schlein -, a cominciare dall’11 novembre in piazza del Popolo, a Roma. Vi aspettiamo!". (Rin)