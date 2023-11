Maltempo: Zaratti (Avs), quando gli ultrà si sostituiscono alle istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’episodio di oggi resterà emblema di istituzioni sorde e cieche: la partita Fiorentina-Juve doveva essere rimandata, ma è stato necessario un comunicato degli ultrà che ne chiede il rinvio per non impiegare allo stadio uomini e donne delle Forze dell’ordine e dei soccorsi necessari nelle zone alluvionate". Lo afferma, in merito all'emergenza maltempo in Toscana, Filiberto Zaratti, deputato di Alleanza verdi e sinistra.(Rin)