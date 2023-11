Europee: Fratoianni (Avs), c'è bisogno di un'Europa di pace e per la conversione ecologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi qui con Alleanza Verdi Sinistra (Avs) per dire che ci saremo, saremo in campo insieme alle elezioni europee per un'Europa di pace, nel momento in cui la guerra sprofonda il nostro continente e il mondo in un precipizio di orrore. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, parlando con i cronisti a margine dell'evento nazionale di Avs in corso a Roma "Per un clima migliore in Europa, ambiente, pace, salute, lavoro. Per un'Europa della giustizia sociale, per un'Europa della conversione ecologica. Perché di un'Europa così ne abbiamo bisogno oggi più che mai", ha aggiunto.(Com)