Russia-Usa: Peskov, Biden deve avere approccio più costruttivo per eventuale ripresa dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, dovrebbe assumere una posizione più costruttiva nei confronti della Russia per mantenere possibili contatti di alto livello. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov in un’intervista al canale televisivo "Rossija-1". "In primo luogo, ciò dovrebbe implicare un desiderio condiviso, una disponibilità condivisa, alcune condizioni dovrebbero maturare", ha detto Peskov quando gli è stato chiesto quali fossero le condizioni per possibili contatti tra i leader di Russia e Usa. "Il presidente russo Vladimir Putin ha ripetutamente affermato di essere pronto a qualsiasi contatto", ha spiegato Peskov, secondo cui "la riduzione delle basi delle relazioni bilaterali tra Russia e Stati Uniti è stata portata avanti dagli americani". "Questo è il motivo per cui almeno il capo degli Stati Uniti dovrà cambiare la sua posizione ad un certo punto, assumendo un approccio più costruttivo sulle relazioni bilaterali", ha sottolineato Peskov. (Rum)