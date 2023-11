Europee: Fratoianni (Avs), il mondo che abbiamo di fronte non ci piace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi qui discutiamo del mondo, un mondo che abbiamo di fronte che non ci piace. Un mondo dove il cambiamento climatico in corso travolge la vita di milioni di persone, dei più deboli, di quelli che sono meno responsabili del disastro in corso. Il mondo che abbiamo di fronte è un mondo in cui l'ingiustizia sociale e le diseguaglianze crescono a dismisura. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra (Avs), parlando con i cronisti a a margine dell'evento Avs in corso a Roma "Un Clima Migliore per l'Europa". "Il mondo che abbiamo davanti è un mondo devastato dall'orrore della guerra, per questo vogliamo un'Europa che su questi temi del nostro tempo giochi un ruolo attivo e determinante a livello internazionale, come non ha fatto a sufficienza fino ad oggi", conclude. (Com)